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محافظات

علاج مجاني.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية شاملة بطوخ

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة بقرية زاوية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم تخصصات "جلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن وحنجرة، وعظام، وقلب"، إضافة إلى معمل للتحاليل، وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف الدكتور حمدي الطباخ لـ "صدى البلد"، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يواصل تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية الشاملة خلال شهر أكتوبر الجارى لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة.
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