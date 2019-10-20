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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومان يونايتد الأقوى

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد .. مواعيد مباريات اليوم
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قسم الرياضة
ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم، في مصر والعالم، مباريات اليوم الأحد، حيث تستأنف مباريات الدوريات الأوروبية، بعدما شهد أمس السبت مباريات هامة على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني ايضًا، ويشهد اليوم مباريات جديدة، لذا نقدم لكم دليل لـ مباريات اليوم الأحد 20 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري الإنجليزي:
يلتقى فريق نادي ليفربول الإنجليزي مع فريق مانشستر يونايتد في الإسبوع التاسع في الدوري الإنجليزي بريميرليج، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم. 

مباريات الدوري الإسباني:
تنطلق صافرة أولى مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بين فريقا ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو، فيما يلتقى ايضًا في الثانية ظهرًا ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، فيما يلتقى في تمام الرابعة عصرًا فريق أتلتيك بيلباو مع بلد الوليد، ويلتقى فريقا إشبيلية مع ليفانتي في ختام مباريات الدوري الإسباني لهذا اليوم في تمام التاسعة مساءً. 

مباريات الدوري الإيطالي:
ينتظر عشاق الدوري الإيطالي، انطلاقة مباريات اليوم الأحد، والتي تبدأ في تمام الثانية عشرة النصف ظهرًا، بين ساسولو مع نادي انتر ميلان، فيما يلتقي أودينيزي مع تورينو، وناديا سامبدوريا أمام روما وفريقا كالياري مع سبال في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يلتقى فريقا بارما مع جنوى في تمام السادسة مساء، وتختتم مباريات الدوري الإيطالي في هذا اليوم بتمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء. 

مباريات الدوري الألماني:
بعد المباريات النارية التي شهدها أمس السبت، تستأنف مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد بلقاء منتظر في تمام الساعة السادسة مساء بين هوفنهايم وشالكا، فيما يلتقى ايضًا كولن مع بادربورن في تمام الثالثة والنصف عصرًا .

مباريات الدوري الفرنسي:
يشهد الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي اليوم الأحد، ثلاثة مباريات، حيث يلتقى فريقا موناكو ضد رين في تمام الخامسة مساء، فيما يلتقى بوردو مع سانت إيتيان في تمام الثالثة عصرًا، ويلتقى مارسيليا أمام ستراسبورج في تمام التاسعة مساءً.
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