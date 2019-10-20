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محافظات

هتافات للمطالبة بإعدام راجح خلال قضية ضحية الشهامة في المنوفية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
محمود البنا ضحية
محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية
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مروة فاضل
هتف العشرات من المواطنين بالقرب من محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء نظر قضية ضحية الشهامة محمود البنا.

وردد المواطنون العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة وتواجدا أمنيا مكثفا من قوات الأمن، حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية للمحكمة ومنع المواطنين من المرور.

يذكر أن اليوم، الأحد، هو أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقتل أمام محكمة جنايات الأحداث، حيث يمثل ٤ متهمين أمام المحكمة، وذلك عقب أيام من ارتكابهم جريمة القتل في أسرع محاكمة، وبعد صدور قرار النائب العام بإحالة القضية للمحاكمة العاجلة فور ٧٢ ساعة من ارتكاب الجريمة.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
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