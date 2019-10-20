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توك شو

مدير مدرسة «لم ينجح أحد»: الطلاب التحقوا بكليات هندسة بعد ظهور الحقيقة.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
طلاب مدرسة لمك ينجح
طلاب مدرسة "لمك ينجح أحد" يتسلمون الشهادات
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توك شو
كشف حمدي العجيمي، مدير المدرسة الفنية للبترول في رأس غارب، عن تفاصيل القرارات التي اتخذت لطلاب مدرسة "لم ينجح أحد"، التى ظهرت نتائجها في 2019 بأنه لم ينجح أي أحد من الطلاب وجميعهم بلا نتائج، فتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل المدرسة والطلاب والأهالي للبحث عن هذا الخطأ، متابعًا أنه قد تم تسليم الطلاب استمارات النجاح من الكنترول، ثم تم التوجه إلى وزارة التعليم العالي. 

وأردف حمدي العجيمي، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة TeN الفضائية، أنه التحق 10 طلاب بهندسة بترول السويس، و 12 طالباً بهندسة حلوان، و 3 طلاب بهندسة المطرية، و3 طلاب هندسة المنيا، و3 طلاب هندسة قنا، وطالبًا بهندسة أسوان. 

وتابع المدير، أن هؤلاء الطلاب هم نخبة طلاب المدرسة، المتفوقون علميًا وأدبيًا وخلقيًا.

قال المدير، إن أهالي الطلاب قلوبهم كانت عامرة بالفرحة والسعادة لظهور حق أولادهم والاطمئنان على مستقبلهم. 
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