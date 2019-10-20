Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بـ 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
مركز شباب في القليوبية
مركز شباب في القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أمر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين بسبعة مراكز شباب للشئون القانونية للتحقيق، وذلك خلال المتابعة الليلية التي أجراها برئاسته ورافقه فيها محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

شملت المتابعة مراكز شباب شبرا هارس والحسانية التابعين لإدارة شباب طوخ ووجدا مغلقين ومركز شباب قها التابع لإدارة طوخ وقد وجد مفتوحا ويمارس نشاطه في غياب بعض العاملين.

وفي إدارة شباب قليوب، تابع الدكتور محمود الصبروط سير العمل بمركز شباب سنديون، وقد تم التأكيد بضرورة استثمار المساحة المقابلة للمقر، وكذلك مركز شباب ميت حلفا الذي وجد مفتوحًا ويمارس نشاطه دون مخالفات، وفي مركز شباب الإصلاح الزراعي تبين غياب العاملين مع وجود شباب يمارس كرة القدم على الملعب دون إيصالات، وكذلك تغيب بعض العاملين عن مركز شباب عزبة الجندي، في حين وجد المركز مفتوحا ويمارس نشاطه كما تم التأكد من وجود إيصالات إيجار للملعب.

وفي إدارة شباب شبرا، شملت المتابعة مركزي شباب ميت نما ومنطى وتمارس نشاطها في غياب بعض العاملين، كما التقط الدكتور محمود الصبروط صورة تذكارية مع فريق الكاراتيه بمركز شباب منطى، مشجعا الأداء التنافسي الجيد.

وتأتي المتابعات الميدانية المفاجئة طبقا لتوجيهات الدكتور وزير الشباب والرياضة بضرورة التأكد من انضباط العمل بمراكز الشباب والتأكد من جودة الخدمات بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغلقوها بالضبة والمفتاح.. إحالة مسئولي 8 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق.. صور

بسبب المشروبات الكحولية.. إحالة مسئولي مركز شباب في قليوب للتحقيق

إحالة مسئولي 5 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية.. صور

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور

مفيش تزويغ.. لجنة لمتابعة انضباط العاملين بمراكز شباب القليوبية

ترشيحاتنا

السعودية تدرس اتخاذ قرار ثوري بشأن أداء العمرة

شاب مهذب لأقصى حد ولكنه لا يصلي فهل أزوجه ابنتي ؟ .. شاهد رد علي جمعة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20 -10- 2019.. فيديو

يجب عليك تعطيلها فورا .. أكثر 3 ميزات مزعجة على هاتفك الـ أندرويد

رد طريف من علي جمعة على سائل عن حقيقة السماء الدنيا.. فيديو

تعليق ناري من نادين الراسي على إقالة الحكومة اللبنانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السوق الحضارية في الزقازيق.. فرص عمل للشباب توفر حياة كريمة.. صور

في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام

تفاصيل حفل زفاف جينيفر لورانس وقائمة المدعوين من المشاهير.. صور