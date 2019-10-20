بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بـ 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أمر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين بسبعة مراكز شباب للشئون القانونية للتحقيق، وذلك خلال المتابعة الليلية التي أجراها برئاسته ورافقه فيها محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.



شملت المتابعة مراكز شباب شبرا هارس والحسانية التابعين لإدارة شباب طوخ ووجدا مغلقين ومركز شباب قها التابع لإدارة طوخ وقد وجد مفتوحا ويمارس نشاطه في غياب بعض العاملين.



وفي إدارة شباب قليوب، تابع الدكتور محمود الصبروط سير العمل بمركز شباب سنديون، وقد تم التأكيد بضرورة استثمار المساحة المقابلة للمقر، وكذلك مركز شباب ميت حلفا الذي وجد مفتوحًا ويمارس نشاطه دون مخالفات، وفي مركز شباب الإصلاح الزراعي تبين غياب العاملين مع وجود شباب يمارس كرة القدم على الملعب دون إيصالات، وكذلك تغيب بعض العاملين عن مركز شباب عزبة الجندي، في حين وجد المركز مفتوحا ويمارس نشاطه كما تم التأكد من وجود إيصالات إيجار للملعب.



وفي إدارة شباب شبرا، شملت المتابعة مركزي شباب ميت نما ومنطى وتمارس نشاطها في غياب بعض العاملين، كما التقط الدكتور محمود الصبروط صورة تذكارية مع فريق الكاراتيه بمركز شباب منطى، مشجعا الأداء التنافسي الجيد.



وتأتي المتابعات الميدانية المفاجئة طبقا لتوجيهات الدكتور وزير الشباب والرياضة بضرورة التأكد من انضباط العمل بمراكز الشباب والتأكد من جودة الخدمات بها.

