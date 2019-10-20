واحد شهم والتاني خسيس.. رامي رضوان يعلق على قضية قتل محمود البنا



٢- عيل جبان خسيس بلطجي لم ينتبه أحد من أسرته لتربيته تربية صالحة ولا أدنى حدود التربية.. والأبناء دائما عنوان أسرهم!



وأشار إلى أنه يثق في أن العدالة ستأخذ مجراها..وتمنى أن ينال هذا الخسيس ما يستحقه من غقاب واختتم حديثه بقول الله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" صدق الله العظيم.

نشر رامى رضوان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك منشوراً حول قضية محمد راجح ومحمود البنا .وكتب رامى رضوان: "تفاصيل كتير شفتها على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية حول قضية الشهم محمود والخسيس المجرم راجح، لا أستطيع أن أجزم أي الكلام حقيقي وأي الكلام غير حقيقي".وأضاف رامى رضوان "يظل اليقينين الوحيدين١- أن هناك رجلا من عائلة كريمة وأصيلة.. نال من التربية ما جعله رجلاً محترمًا لا يقبل أن تُمس فتاة ويصمت.. هذا نبت من جذور الأجداد "اللي شنباتهم كانت بتتهز ودمهم بيغلي لو حد قال كلمة أو نظر نظرة لفتاة".