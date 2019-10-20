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برلمان

نائب مطروح: 10 ملايين جنيه لإحلال وتطوير بعض المنشآت الرياضية بالمحافظة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
أحمد رسلان، نائب
أحمد رسلان، نائب مطروح، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان
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ماجدة بدوى

أشاد أحمد رسلان، نائب مطروح، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بجهود الدولة في دعم القطاع الرياضي، لاسيما في المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالشباب أحد أهم الوسائل في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفقدا عددا من المنشآت الرياضية بالمحافظة، وبحثا دراسة إنشاء استاد رياضي بالمحافظة.

وأكد رسلان، أن الوزير قرر أيضا دعم المحافظة بـ١٠ ملايين جنيه لإحلال وتطوير بعض المنشآت الرياضية القائمة، وكذلك تنفيذ عددا من مراكز الشباب الجديدة.

وأوضح أن المحافظ مجدي الغرابلي، قام بتخصيص ٢٤ مليون جنيه تم صرفها في إنشاء ملاعب خماسية في معظم المناطق بمطروح إضافة للمراكز الشبابية المنتشرة في كل ربوع المحافظة.

وثمن أحمد رسلان، جهود كلا من محافظ مطروح، ووزير الشباب والرياضة، في دعم الشباب والاهتمام بمشاكله، مؤكدا أنهما نموذج يحتذى به للمسئول الناجح في العمل الميداني، وتنفيذ توجهات القيادة السياسية والدولة في توجيه الاهتمام بالشباب.
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