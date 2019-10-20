في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب

تحتفل النجمة سمية الخشاب اليوم، الأحد الموافق 20 أكتوبر، بعيد ميلادها، حيث تتمم عامها الـ 53.





وخلال سنوات عملها بمجال الوسط الفني، استطاعت سمية الخشاب أن تصنع قاعدة جماهيرية منذ بداية مشوارها الفني عام 1998، ومع كل عمل فني تقدمه يزداد رصيدها عند الجمهور.

وتهتم سمية الخشاب بجمالها وأناقتها بشكل خاص، ورغم أنها ظهرت في إحدى الفترات بوزن ممتلئ أثار انتقاد الجمهور لها، إلا أنها سريعًا ما نجحت في أن تخسر ذلك الوزن بشكل ملحوظ، وتعاود الظهور بجسد رشيق وأناقة مميزة.وحساب سمية الخشاب على "إنستجرام" مليء بالصور المميزة التي تكشف أناقتها وذوقها المميز وحسن اختيارها لملابسها، فهي تحب التنويع في الاستايلات والألوان، تجمع بين الألوان المبهجة والدرجات الغامقة التي تمنحها إطلالة فخمة خاصة في الفساتين السواريه.وبعد انفصال سمية الخشاب عن زوجها أحمد سعد، شاركت جمهورها بجلسة تصوير مميزة تألقت فيها بفستان باللون الأصفر المبهج، وواصلت نشر الصور، خاصة بعد فقدانها لوزنها لتتألق من جديد بعد طلاقها من أحمد سعد.