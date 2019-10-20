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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يعلن إطلاق شركة نسور بمشاركة 3 بنوك حكومية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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آية الجارحى - عدسة : أحمد بيسو
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "نسور" لربط التجارة الخارجية بين مصر و10 دول أفريقية، لافتا إلى انطلاق رحلات أسبوعية للنقل البحري وسيتم اختيار دولتين أفريقيتين لعمل مستودعات بها لتقديم الخدمات لها.

وأوضح هشام توفيق، خلال مؤتمر مؤشرات الحكومة اليوم، الأحد، أن القطاع الخاص سيكون له النسبة الأكبر بمجلس إدارة "نسور"، بالإضافة إلى وجود شركة حكومة وبنوك مصر والأهلي والقاهرة، لافتا إلى أنه جار دراسة احتياجات السوق المصرية من أفريقيا والعكس بهدف تحقيق التنمية في جميع البلاد الأفريقية.

وطرح وزير قطاع الأعمال العام فكرة مشروع على جميع المستثمرين، وهو إنشاء مصنع للألومنيوم، حيث إن هناك دولة واحدة في أفريقيا تنتج البوكسيد الذي يتم استخدامه في صناعة الألومنيوم وهي غانا والتي بها 25‎‎% من إنتاجه، ولا يوجد بها مصنع لتصنيع الألومنيوم، لذلك تقوم بتصدير الخام وتستورد منتجا.
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