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محافظات

تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة للكافيهات المخالفة.. اعرف ماذا قال

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
تحذير شديد اللهجة
تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة للكافيهات المخالفة
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات على الطريق العام، خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ ضرورة مصادرة جميع المضبوطات الكافيهات والمقاهي المخالفة، وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحويلها للنيابة على الفور، قائلا: "الرصيف حق للمواطن ولن أسمح بالتعدي على حق المواطن".

في سياق متصل، صرح اللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، بأنه يتم إطلاق الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء.

وأكد اللواء إيهاب عرفة أنه في يوم واحد بمعظم أحياء القاهرة بمناطقها الأربعة، تم تنفيذ 326 إزالة، وتحرير 71 محضر إشغال طريق، و31 محضر تلوث بيئة، و10 محاضر غلق إدارى، وتحرير 18 محضر بائع متجول، وتمت مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.
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