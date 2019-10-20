عرض زيادة سرعة الإنترنت الوهمي.. سقوط عصابة تنصب على عملاء المصرية للاتصالات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت.





تبلغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من مهندس حر– مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بتضرره من مستخدمين رقمين "محددين" للإتصال به وإنتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمى لتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 500 جنيه نظير ذلك.





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص– مقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثانى شبرا الخيمة.





عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين ، حيث يقوم أحدهم بالاتصال بعملاء الشركة على الهواتف الأرضية ، وتقديم عروض وهمية لخدمات الإنترنت ، ويقوم آخرين بالتوجه للمجنى عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير تقديم تلك الخدمة الوهمية عقب توقيعهم على عقد مزور منسوب للشركة ، ويقوم الأخير بالحصول على البيانات الخاصة بالعملاء من أحد الأشخاص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى (مالك محل إكسسوارات كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية) - تم ضبطه - وبمواجهته إعترف بإشتراكه مع باقى المتهمين نظير تحصله على مبلغ مالى قدره (200 جنيه) مقابل ذلك ، وبإرشادهم تم ضبط (جهاز لاب توب - هاتف محمول به بعض بيانات عملاء الشركة المصرية لإتصالات - عقود مزورة خاصة بالتعاقد على خدمات الإنترنت منسوب صدورها للشركة المصرية للإتصالات).



