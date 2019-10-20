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اللواء نصر سالم: استغلال فائض الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
اللواء نصر سالم،
اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن وزارة الإنتاج الحربي ذات قدرات إنتاجية كبيرة، الهدف منها في المقام الأول تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وآليات عسكرية، ولكن في وقت من الأوقات تصل إلى حالة من التشبع من المنتجات العسكرية، ويحدث فائض من الطاقات الإدارية والإنتاجية، وبالتالي يتم استغلالها في توفير احتياجات الدولة.

وأضاف نصر سالم، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن وزارة الإنتاج الحربي لها دور في تصنيع المنتجات المدنية منها وسائل النقل المختلفة سواء الأتوبيسات والسيارات الكهربائية والمعدات الخاصة بالإنتاج الزراعي والخلايا الشمسية.

وأشار رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، إلى أن الدولة تسعى إلى توطين صناعة النقل في مصر من البداية إلى النهاية وليس الاعتماد على التجميع فقط، لافتا إلى أنه لا يوجد أي شك للمحافظة على البيئة، لذلك الدولة المصرية تسعى إلى تصنيع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التى تعمل بالطاقة الكهربائية والمحافظة على بيئة نقية خالية من التلوث.

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