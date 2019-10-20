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ثقافة

افتتاح معرض رؤية نحتية للفنان محمد أسحق بالإسكندرية .. الخميس

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندررية معرضًا، للفنان د. محمد أسحق بعنوان "رؤية نحتية"، والذي يُقام بقاعة أجيال ويُفتتح يوم الخميس 24 أكتوبر2019 في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال د. خالد سرور : " تُعد المسيرة الفنية للمثال القدير محمد إسحق تجسيدًا لحياة مُبدع صاحب تجربة ورسالة عنوانها شديد الإرتباط ببيئته وشديد الصلة بتاريخ وحضارة أجداده المثاليين العظام .. وأهم ما يميز الفنان محمد إسحق من وجهة نظري هو مرونة أسلوبه وأفكاره الإبتكارية مع كل خامة وفقًا لخصائصها .. وتأتي أعماله ذات بُعد درامي يعتمد بشكل واضح على مخزون الذاكرة وعلى مفاهيم جمالية فلسفية تهدف إلى الإثارة الذهنية للمشاهد عبر مشهد خارجي يعكس مجموعة من الدلالات الايحائية مترافقة مع رمزية نابعة من الذات الداخلي لترشدك فور مشاهدتها إلى شخصية الفنان."

وأضاف الفنان محمد أسحق: "رحلة بين الطبيعة والمخزون الثقافي القديم والمعاصر .. انها حال المبدعين في البحث ورؤية الطبيعة والتأثر بما حولهم، عناصر موجودة من إنسان وطائر ونبات وحيونات .. في صياغة أعمالي باحث عن مدرك لها لا يضاهي وجودها في الطبيعة ولا مع من تناولوها إنها إطار الفنان وبصمته وخصوصية لمفرداته وعالمه، هكذا كانت الرحله التي تجمع بين الموهبة الفطرية والدراسة والثقافة .. بحثا عن الذات في عالم لم ينتهي الابداعي فيه .. هذه فلسفة ورؤية تجربتي."

محمد أسحق، أستاذ النحت وعميد كلية الترية الفنية جامعة حلوان السابق، يشارك في الحركة الفنية منذ عام1981، له العديد من المعارض الجماعية والخاصة في مصر والخارج وله مقنيات خاصة ورسمية، حصل على العديد من الجوائز في مصر وخارجها.
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