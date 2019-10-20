بزجاجتي عطر.. حسن الرداد يثير الجدل في الأسانسير

شارك الفنان حسن الرداد، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له بطريقة السيلفي في مرآة أسانسير منزله ممسكا بزجاجتي عطر في يده.



وعبّر عدد من متابعي حسن الرداد عن إعجابهم بالصورة، في حين داعبه آخرون على تعطيله الأسانسير، كما سأله البعض عن نوع عطوره.



كان آخر ظهور لـ حسن الرداد مع شيماء سيف ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، كما ظهر مع زوجته إيمي سمير غانم في مهرجان الجونة السينمائي الأخير.



آخر أعمال حسن الرداد هو مسلسل "الزوجة 18" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته ناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب ومحمود الليثي ومحمود البزازي.