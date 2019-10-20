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محافظات

محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:03 م
خضروات
خضروات
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك مبالغة كبيرة في الأسعار من قبل بعض التجار، بما يزيد الأعباء على المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات ورؤساء الأحياء.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة بالتنسيق مع شرطة التموين لإطلاق حملات مكثفة لضبط الأسعار وردع المخالفين.

وأكد أنه سيتم تحرير محاضر فورية للمبالغين في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فضلا عن المتلاعبين بصحة المواطنين والذين يتاجرون بالأغذية والمأكولات الفاسدة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تمت زيادة منافذ البيع لبيع السلع بأسعار مخفضة لمحاربة الاحتكار وعمل توزان للأسعار في السوق.
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتوعد التجار المبالغين في الأسعار.. فيديو وصور
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