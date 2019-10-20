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فن

بنات حلا شيحة يخطفن الأنظار فى أحدث ظهور لهن.. والجمهور: نسخة منك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنان حلا شيحة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة لبناتها.

وعلقت حلا شيحة على الصور: "بحبكوا ووحشتونى اوى".

وأثارت الصور إعجابا كبيرا من متابعى حلا شيحة وجاءت أبرز التعليقات: " نسخة منك , بيفكرونى بيكى و اخواتك , الله يحفظهم".

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال "مع النجم محمد رمضان وشارك فى بطولته ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وإنتاج شركة سينرجى.
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