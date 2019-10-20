بيان عاجل أمام البرلمان بسبب أزمة معهد الحاسب الآلي بالسويس

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيانا عاجلا إلى الدكتور علي عبد العال صباح اليوم من أجل إنقاذ الوضع داخل معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية "الحاسب الآلي" وإنقاذ 5 آلاف طالب واستقرار الأوضاع العلمية داخل المعهد.



وأضاف كمال، فى بيانه أن المعهد بداخله مشاكل إدارية قد تهدد المنظومة التعليمية بسبب عدم تعيين عميد للمعهد أو إصدار قرار واضح وصريح فى هذا الشأن من أجل تسيير الأعمال والحفاظ على الطلاب والموظفين الإداريين.



ونوه النائب إلى أنه توجد صراعات ومشاكل داخلية بالمعهد قد تؤدي إلى انفجار الموقف وتعطل الدراسة ومستقبل سير العملية التعليمية والتربوية.



وطالب النائب عبد الحميد كمال بضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم بشكل عاجل والبت فى الأمر حفاظا على المنظومة التعليمية واستقرارها داخل معهد السويس.

