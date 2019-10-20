قلب الأم.. كاد يقتل أمه بسيخ شوي لكنها رفضت اتهامه

قلب الأم يضخ حبا وحنانا لأبنائها حتى في أحلك اللحظات، كما حدث مع تلك الأم الكويتية التي ضربت مثالا في الأمومة والتضحية، فقد كادت تفقد حياتها، ولكنها لم ترد أن تورط ابنها في قضية شروع في قتل.



ووفقًا لما ورد في صحيفة "الرأي"، فإن الأم التي ضربها ابنها بسيخ شوي في بطنها رفضت أن تعترف أمام الشرطة أنه كان نزاعا نتج عنه ضرب ابنها لها بسيخ الشوي في بطنها وتسبب في نزيف شديد.



نقلت السيدة إلى المستشفى على الفور، ولكنها رفضت تحرير محضر تتهم فيه ابنها بطعنها بسيخ الشوي، وأكدت أنه شجار عادي ولكن ابنها غاضب للغاية وليس في حالته الطبيعية.