جينيراسيون فوت السنغالى يصل القاهرة لمواجهة الزمالك فى مباراة الحسم

‎وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، استعدادا للقاء الزمالك المقرر له يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



ووصل أمس السبت إداريين من الفريق لتجهيز استقبال اللاعبين والجهاز الفنى الذين وصلوا اليوم الأحد إلى القاهرة.



ومن المقرر أن تصل دفعة أخرى من بعثة الفريق السنغالى إلى القاهرة غدا الإثنين تضم ٧ لاعبين. ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي يوم الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذي يستضيف اللقاء.‎