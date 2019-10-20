في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام.. 3 أعراض تحذيرية انتبهي لها.. وبهذه الحيل احمي نفسك من المرض

علامات تحذيرية انتبهى لها مؤشر للإصابة بهشاشة العظام

في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام

حيل مجربة تحميك من هشاشة العظام

خصصت منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام، ليكون يومًا عالميًّا لمرض هشاشة العظام، تذكر فيه بخطورته، وترفع الوعي به، وبأساليب الوقاية منه، فأصبح مرضًا شائعًا ليس فقط بين كبار السن، بل يصاب به الشباب أيضًا نتيجة فعل بعض العادات اليومية التي تؤثر على كفاءة العظام.وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد هشاشة العظام وترقق العظام هى عدو النساء والرجال الأول وتنخفض كثافة عظامك وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام أيضًا، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض، ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الطمث لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون الاستروجين وهذا الهرمون يساعد في الحماية ضد المرض.ووفقا لموقع "بولد سكاي" تعد أبرز أسباب الإصابة بهشاشة العظام هي انخفاض هرمون الاستروجين في النساء حول انقطاع الطمث، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض ونقص هرمون الاستروجين عند النساء مما يؤدي إلى فقدان العظام مما يجعلها أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام والكسور حيث تصبح العظام أكثر هشاشة وضعيفة.يحتاج الرجال إلى هرمون التستوستيرون والهرمونات الاستروجينية للحفاظ على صحة العظام. يؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام، ما يؤدي إلى حدوث كسر في الورك والحبل الشوكي وما إلى ذلك عند الرجال.وتعد هناك أنواع لـهشاشة العظام وهي أولية: تحدث نتيجة نقص كمية الكالسيوم فى الجسم والثانوية وفى هذه الحالة تكون الإصابة بمرض هشاشة العظام من ضمن الآثار الجانبية للإصابة بمرض آخر وتمثل هشاشة العظام الأولية النسبة الأكبر والتي تحدث غالبًا في منتصف العمر وكبار السن من الإناث والذكور.أعراض انتبهى لهاأعراض عديدة يجب الأنتباه إليها مؤشر للإصابة بالهشاشة إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث وهى الكسور نتيجة صدمة بسيطة وألم العظام أو المفاصل غير المبررة وظهور انحناء فى العمود الفقرى.ناقش مع طبيبك إذا كنت بحاجة إلى اختبار كثافة العظام. لا يمكن تشخيص مرض هشاشة العظام إلا من خلال معرفة كثافة عظامك ويتم تحقيق أفضل علاج عند فهم مدى هشاشة العظام.عادات كارثية تسبب الهشاشةبعض العادات التي نفعلها جمعيًا يوميًا قد تكون السبب وراء الإصابة بمشكلة هشاشة العظام في سن صغير، لذا يجب تجنب هذه العادات بقدر الإمكان واستبدالها بأمور أخرى صحية للحفاظ على صحة العظام، إليك أبرز العادات الخاطئة التي تسبب المرض بحسب موقع cheatsheet :1 – دايت قاسي :كشفت العديد من الأبحاث العلمية أن فقدان الكثير من الوزن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم بشكل ملحوظ عامل خطر كبير.2- الجلوس كثيرًا :الإبقاء لساعات طويلة مستلقيًا على الأريكة دون تحريك الجسم والعظام أمر بالغ الخطورة ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث تضعف كفاءة العظام حين لا تعمل.3- عدم التعرض لأشعة الشمس:فالجيمع يعلم أن عدم التعرض لأشعة الشمس المفيدة صباحًا أمر ضار بالصحة وبشكل خاص للعظام، حيث يقل فيتامين د الذي نستمده من الشمس، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو أمر ضروري لصحة العظام.4- تناول الكثير من القهوة:كوب القهوة صباحًا أمر هام للبقاء نشطًا ومستيقظًا لكن لها آثارا سلبية على صحة العظام، ومن الأفضل تقليل الكافيين وعدم تناول أكثر من فنجانين في اليوم، واستبدالها بالشاي قدر المستطاع.5- إدمان المياه الغازية :وهي معلومة يعرفها الجميع ويتداولها، فمن الشائع أن الإفراط في تناول المياه الغازية يضر بصحة العظام، ويكمن السر في أن حامض الفسفوريك الموجود في المياه الغازية يخرج الكالسيوم من العظم، وهو ما قد يكون سبب ارتباطه بمرض العظام.كيف تحمى نفسكووفقا لموقع برايت سايد يمكنك حماية نفسك من الهشاشة من خلال الانتباه لهرمونات الغدة الدرقية، وذلك لإن إنتاجها بشكل زائد في الجسم يتسبب فى إطلاق الكثير من الكالسيوم في مجرى الدم، مما يؤدي إلى انخفاض في كثافة العظام.وفى الوقت نفسه يجب الأنتباه لفيتامين "د" المعروف أيضا باسم فيتامين أشعة الشمس، والذي يساعد في امتصاص الكالسيوم من قبل الجسم، وعدم وجود هذا الفيتامين يؤدي إلى إضعاف العظام.ولتحمى نفسك من الهشاشة عليك التوقع عن التدخين فهو أحد الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام، والتأثير على صحة العظام، وتكشف الدراسات أن صحة عظامنا التى تتأثر سلبًا بالنيكوتين الموجود في السجائر، فهو يمنع قدرة أجسامنا على استخدام الكالسيوم وفيتامين "د" والإستروجين.يجب أيضا التوقف عن تناول أدوية مثل الكورتيزون والأدوية المضادة لنوبات الربو والتهاب القولون والتهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية، في إضعاف العظام، مما يؤدي إلى هشاشتها العظام.ولحماية نفسك من الهشاشة يجب التوقف أيضا عن ممارسة الرياضة بانتظام لفائدتها فى الحفاظ على صحة العظام مثل ممارسة رياضات رفع الأثقال وتسلق السلالم والمشي السريع وما إلى ذلك ممارسة الرياضة بشكل عام لها مفعول السحر فى الحفاظ على صحة العظام.