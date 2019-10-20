خلال مؤتمر مؤشر الحوكمة في أفريقيا.. وزير قطاع الأعمال يعلن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية مع أفريقيا.. وتدشين خط ملاحي منتظم أسبوعيا من السخنة إلى مومباسا

خلال مؤتمر مؤشر الحوكمة في أفريقيا

وزير قطاع الأعمال العام:

إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية مع أفريقيا

تدشين خط ملاحي منتظم أسبوعيًا من السخنة إلى مومباسا بأسعار مخفضة

تطوير قواعد الحوكمة بالشركات وتحسين إجراءات الإفصاح والشفافية

قاعدة بيانات موحدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، العمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها.جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال، في افتتاح مؤتمر حول "مؤشر الحوكمة في أفريقيا".. مبادرة مؤسسة "مو إبراهيم"، والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج، سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بالقاهرة، والدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وعدد من السفراء الأفارقة.وقال هشام توفيق إنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، وكذلك الاهتمام بالتمثيل النسبي للمساهمين في مجالس الإدارات، فضلا عن إلزام الشركات بقواعد الإفصاح وإعداد قوائم مالية ربع سنوية، مشيرًا إلى التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام لتحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات وتطوير لوائح العمل بما ينعكس إيجابًا على العاملين ويضمن حقوقهم.وتطرق الوزير خلال كلمته، إلى مشروع "جسور" الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا، ويشمل توفير خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتأمين، وأنه تم إطلاق المرحلة من المشروع من خلال تسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية.وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع من المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني من 2020، وتشمل خدمات النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج، وتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص.