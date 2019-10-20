سقوط عصابة الشرطة المزيفين.. سرقوا 69 ألف جنيه من سائقين بالإسماعيلية.. وضبط 4 أشخاص نصبوا على عملاء المصرية للاتصالات

ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة رجال الشرطة لسرقة المواطنين

المتهمون استولوا على 96 ألف جنيه من سائقين بالإسماعيلية

ضبط عصابة تنصب على عملاء المصرية للاتصالات

المتهمون انتحلوا صفة موظفين بالشركة









تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية.تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائقين - مقيمان بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة) أنه أثناء قيادتهما سيارتين نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن الكائنة بدائرة المركز لشراء دواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص مجهولين يستقلون سيارة نقل "بحوزة أحدهم سلاح نارى" بإستيقافهم بادعاء أنهم من رجال الشرطة وقيامهم بتفتيشهما والاستيلاء من أحدهما على مبلغ مالى قدره 45 ألف جنيه ومن الآخر على مبلغ حوالى 51 ألف جنيه وهاتفيهما.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص- "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة").عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت إحداها عن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيليًا بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وقرر أحد المتهمين بسابقة قيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدى السيارات بأسلوب انتحال الصفة وقيامه وباقى أفراد التشكيل بالتوجه لمكان الواقعة مستقلين سيارة نصف نقل "ماركة شيفروليه بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهم سلاح نارى، وقاموا باستيقاف السيارتين قيادة المبلغين وتفتيشهما والاستيلاء منهما على المبالغ المالية والهرب، وتم بإرشاد المتهمين العثور على (مبلغ 30 ألف جنيه - بندقية آلية - 6 طلقات من ذات العيار - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - الهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليهما).تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت.تبلغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من مهندس حر– مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بتضرره من مستخدمين رقمين "محددين" للإتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمى لتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 500 جنيه نظير ذلك.تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص– مقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثانى شبرا الخيمة.عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يقوم أحدهم بالاتصال بعملاء الشركة على الهواتف الأرضية، وتقديم عروض وهمية لخدمات الإنترنت، ويقوم آخرون بالتوجه للمجنى عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم نظير تقديم تلك الخدمة الوهمية عقب توقيعهم على عقد مزور منسوب للشركة ، ويقوم الأخير بالحصول على البيانات الخاصة بالعملاء من أحد الأشخاص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى (مالك محل إكسسوارات كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية) - تم ضبطه - وبمواجهته اعترف باشتراكه مع باقى المتهمين نظير تحصله على مبلغ مالى قدره (200 جنيه) مقابل ذلك، وإرشادهم تم ضبط (جهاز لاب توب - هاتف محمول به بعض بيانات عملاء الشركة المصرية للإتصالات - عقود مزورة خاصة بالتعاقد على خدمات الإنترنت منسوب صدورها للشركة المصرية للإتصالات).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.