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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن اكتشاف مرض أنفلونزا الطيور في فضلات الطيور البرية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
قالت وزارة البيئة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إنه تم اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور في فضلات الطيور البرية في كوريا الجنوبية، وذلك وسط مواصلتها مكافحة حمى الخنازير الأفريقية لعدة أشهر.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن العينات المأخوذة من فضلات الطيور في مدينة آسان بإقليم تشونج تشونج الجنوبي - التي تبعد حوالي 90 كلم جنوب سول - في يوم 15 من الشهر الجاري، أثبتت وجود إصابة بفيروس إنفلونزا "إتش 5"، مضيفة أن هناك سلالة لفيروس إنفلونزا إتش 5 تسبب مرضا شديد العدوى.
ومن المتوقع أن يستغرق الأمر يوما أو يومين لتأكيد ما إذا كانت سلالة الفيروس المكتشف بالعينات من النوع شديدة العدوى أم لا.
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