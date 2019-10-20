أشرف جودة: الأسرة المسئول الأول عن الانحرافات السلوكية وزيادة معدلات الجريمة

أكد الدكتور أشرف جودة، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أن زيادة معدلات الجريمة يرجع إلى مشكلات سلوكية وتربية خاطئة وانحدار للذوق العام.



وأشار أشرف جودة إلى أن السبب الرئيسي في انتشار هذه السلوكيات هم الوالدين لتقصيرهم في التربية السليمة للأطفال.



وأضاف الدكتور أشرف جودة، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الشباب يفتقد القدوة في المحيط الذي يعيش فيه بسبب انشغال الوالدين في العمل، فيضطر الشباب لاتخاذ قدوته من الانترنت وأصدقاء السوء وبعض وسائل الإعلام.



وشدد الدكتور أشرف جودة، على ضرورة احتواء الآباء للأبناء خاصة في سن المراهقة، والاستماع إلى مشكلاتهم ومشاركتهم التفكير في حلها، ومراعاة التغيرات النفسية والجسدية التي تطرأ على الأبناء خلال هذه المرحلة.