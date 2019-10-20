Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أشرف جودة: الأسرة المسئول الأول عن الانحرافات السلوكية وزيادة معدلات الجريمة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:07 م
دكتور أشرف جودة
دكتور أشرف جودة
Advertisements
أمل مجدى
أكد الدكتور أشرف جودة، استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، أن زيادة معدلات الجريمة يرجع إلى مشكلات سلوكية وتربية خاطئة وانحدار للذوق العام.

وأشار أشرف جودة إلى أن السبب الرئيسي في انتشار هذه السلوكيات هم الوالدين لتقصيرهم في التربية السليمة للأطفال.

وأضاف الدكتور أشرف جودة، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم الفضائية مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن الشباب يفتقد القدوة في المحيط الذي يعيش فيه بسبب انشغال الوالدين في العمل، فيضطر الشباب لاتخاذ قدوته من الانترنت وأصدقاء السوء وبعض وسائل الإعلام.

وشدد الدكتور أشرف جودة، على ضرورة احتواء الآباء للأبناء خاصة في سن المراهقة، والاستماع إلى مشكلاتهم ومشاركتهم التفكير في حلها، ومراعاة التغيرات النفسية والجسدية التي تطرأ على الأبناء خلال هذه المرحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطنون أو وافدون.. 10 سلوكيات تستوجب أقصى عقوبة للمخالفين في الكويت

استشاري علاقات أسرية توضح مفهوم القدوة وتأثيرها على الصغار

ترشيحاتنا

بخمسة جنيه.. مشروب طبيعي يعالج آلام العظام والمفاصل

الخنزيرة بـ 39 ألفا والسيفيا بـ 50.. أسعار كل أنواع السيارات المستعملة بسوق السيارات هذا الأسبوع

علاج لمن أصابه مرض الاكتئاب .. بهذه الأدعية

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

أسعار جيلي من الوكيل بتحديث اليوم.. ارتفاع ملحوظ في X7

في عيد ميلادها.. هل انتهت خلافات سمية الخشاب مع أحمد سعد

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

لكشف التزوير.. طلب هام من محامي شهيد الشهامة للمحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب