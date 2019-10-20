الإعلاميين على السوشيال ميديا.. سالي عبد السلام محبوسة في لبنان.. أزمة بين ريهام سعيد وشريف مدكور.. ورامي رضوان يكشف موقفه من قضية محمد راجح

مش عارفة أرجع.. سالى عبد السلام تروى ما حدث لها فى لبنان

واحد شهم والتاني خسيس.. رامي رضوان يعلق على قضية قتل محمود البنا

بعد تخليه عنها فى أزمتها.. ريهام سعيد توجه رسالة نارية لـ شريف مدكور

سالي عبد لسلام

رامي رضوان



ريهام سعيد وشريف مدكور

شهدت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالإعلاميين تعليقات وتفاعلات مع الأحداث المختلفة مؤخرا، ومن بينها تظاهرات لبنان، وقضية محمود راجح، كما شهدت أزمة جديدة بين كل من ريهام سعيد، وشريف مدكور، ونرصد تفاصيلها خلال الملف التالي:نشرت الإعلامية سالى عبد السلام عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام" فيديو من لبنان توضح ما يحدث لها.وعلقت سالى عبد السلام على الفيديو قائلة: "كنا بنصور فى بيروت كلام_نواعم، مش عارفين هنرجع امتى ولا هيحصل إيه.. ربى احمى لبنان وشعبها أنا بحب لبنان".وأضافت سالى عبد السلام فى منشور آخر: "المشكلة إن كمان سمر المقرن معرفتش تسافر على السعودية معرفتش تطلع على المطار من الطريق وكلنا هنفضل هنا شكلنا! ربى احمى لبنان وأهلها".وجاءت التعليقات على هذه المنشورات كلها بالدعاء للبنان وأهلها أن تمر هذه الأزمة، ولسالى عبد السلام أن تعود بالسلامة لمصر.نشر رامى رضوان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشورًا حول قضية محمد راجح ومحمود البنا.وكتب رامى رضوان: "تفاصيل كتير شفتها على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية حول قضية الشهم محمود والخسيس المجرم راجح، لا أستطيع أن أجزم أي الكلام حقيقي وأي الكلام غير حقيقي".وأضاف رامى رضوان "يظل اليقينين الوحيدين١- أن هناك رجلا من عائلة كريمة وأصيلة.. نال من التربية ما جعله رجلًا محترمًا لا يقبل أن تُمس فتاة ويصمت.. هذا نبت من جذور الأجداد "اللي شنباتهم كانت بتتهز ودمهم بيغلي لو حد قال كلمة أو نظر نظرة لفتاة.٢- عيل جبان خسيس بلطجي لم ينتبه أحد من أسرته لتربيته تربية صالحة ولا أدنى حدود التربية.. والأبناء دائما عنوان أسرهم!".وأشار إلى أنه يثق في أن العدالة ستأخذ مجراها، وتمنى أن ينال هذا الخسيس ما يستحقه من غقاب واختتم حديثه بقول الله تعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" صدق الله العظيم.نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام" فيديو قديما لإحدى حلقاتها بعد عودتها من أزمة سابقة لها.كانت ريهام سعيد تتحدث عن زملائها الإعلاميين الذين كانوا يقطعون فيها بسبب نجاحها، وأن برنامجها يجلب الكثير من المعلنين وأنها لم تجد أحدا وقف معها فى أزمتها منهم.وعلقت ريهام سعيد على الفيديو "شريف مدكور.. خسارة علمتنى درس عمرى ما هنساه".جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سيئ، مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعة، وتم إيقاف برنامج "صبايا" الذى تقدمه على شاشة "الحياة" وإيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام.وأعلنت ريهام سعيد اعتزالها الإعلام والتمثيل بعد الأزمة