المصري يعلن عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمباراة اف سى مصر

يتوجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بعد قليل إلى العين السخنة، حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق نادي اف سي مصر في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش بالسويس.
وتضم قائمة الفريق التي أعلنها ايهاب جلال 20 لاعبًا هم : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، حسن علي، مفتاح طقطق، عماد فتحي، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، زياد فرج ، أيمن ندا بالإضافة إلى الايفواري شيخ موكورو والذي تُجرى محاولات لرفع الايقاف الصادر بحقه من الفيفا ، ويتوقف ضم اللاعب لقائمة المباراة على نجاح تلك المحاولات في الفترة التي تسبق انطلاق المباراة.