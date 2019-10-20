المصري يعلن عن قائمة لاعبيه استعدادًا لمباراة اف سى مصر

يتوجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بعد قليل إلى العين السخنة، حيث سينتظم الفريق في معسكر مغلق بإحدى القرى السياحية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق نادي اف سي مصر في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش بالسويس.



