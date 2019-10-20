تعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمواجهة سرطان الثدى

تطلق جامعة الدول العربية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية، غدا الاثنين، حملة المحفظة الوردية "حياتك غالية" لتشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي.





تأتي المبادرة في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان- المكتب الإقليمي للدول العربية للتشجيع على الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعد أكثر أنواع السرطان فتكًا بالنساء على مستوى العالم ، حيث أصيبت أكثر من مليوني امرأة في العالم بسرطان الثدي عام 2018 ، ووصل عدد المصابات في العام نفسه من حالات جديدة ومستمرة إلى أكثر من 6 ملايين امرأة يمثلن 15.7% من كل مرضى السرطان في العالم.





وتعاني المنطقة العربية من ضعف آليات اكتشاف الإصابة المبكرة ونقص البيانات، إلا أن البيانات المتوفرة في بعض الدول تثير القلق حول انتشار سرطان الثدي حيث تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي في منطقة شرق المتوسط بما يزيد عن خمس نساء كل ساعة.



