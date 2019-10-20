جميل حلمي يعلن قائمة الإعلاميين لمواجهة البنك الأهلي

أعلن جميل حلمى، المدير الفنى للفريق الأول بنادي الإعلاميين، عن ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي غدا في الثالثة عصرا في أولى مواجهات الفريق في الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



وتضم القائمة كلا من:



احمد الشربينى، محمد هجرس، محمود عبدالحكيم، ايهاب المصرى، خالد سعيد، سعد السعيد، خالد أشرف، فتحي عامر، اسلام مصطفى، أحمد سليمان، شريف عمر، محمد بركات، خالد مايز، محمد أشرف، ابو بكر محمد، نشأت مسعد، محمد اسامة، وأحمد حسنى.