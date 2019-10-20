Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة تقترح تمويل إنشاء أسطول مصري حديث لصيد الأسماك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:05 م
صيد أسماك
صيد أسماك
Advertisements
فريدة محمد
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بخصوص تمويل إستراتيجية لإنشاء أسطول حديث ومتطور للصيد. 

وأوضحت ثابت فى طلبها -بحسب بيان الأحد- أن هناك تدهورا كبيرا في أسطول الصيد المصري، فلم نعد نمتلك أسطولا بحريًا للصيد يؤمن احتياجاتنا، حتى إن السفن المملوكة لنا مرفوضة من دخول الموانئ المتطورة، بما يؤدي إلى ضياع فرص استغلال شواطئنا الممتدة على البحرين الأبيض والأحمر. 

وأكملت أن التطور الهائل الذى حدث فى صناعة سفن عالميا من حيث السعة الطنية ومعدات السلامة يجعل من سفننا الحالية غير صالحة للخدمة على المدى القصير.

واردفت أن القطاع الخاص هو الآخر عازف عن ضخ أي استثمارات فى البنية الأساسية خوفا من المخاطرة ورغبة منه فى الكسب السريع خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى وقت طويل لتغطية ما تم الإنفاق فيها، ومع استمرار غياب الدولة وتجاهل هذا الملف الاقتصادى المهم، ويجب بحث آليات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وطالبت عضو البرلمان بضخ استثمارات ضخمة لتمويل هذا القطاع الحيوى ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمى متطور يجوب أعالى البحر وفقًا للأساليب العلمية التى تتبعها الأساطيل الأخرى.

ودعت البنوك أن تمنح تسهيلات ائتمانية لهذه الصناعة العملاقة حتى نستطيع القول أن لدينا أسطولًا بحريًا يوفر احتياجاتنا من الأسماك باعتباره عنصرًا مهمًا للغذاء ويعوض نقص البروتين فى المصادر الأخرى كالفراخ واللحوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. عزبة البرج مركز مراقبة لرصد العدو عبر فنار بارتفاع 55 مترا

ترشيحاتنا

بزجاجتي عطر.. حسن الرداد يثير الجدل في الأسانسير

بخمسة جنيه.. مشروب طبيعي يعالج آلام العظام والمفاصل

اشمعنى قطر؟ الزمالك يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الكاف

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019

بعد تأجيل القضية.. #شهيد_الشهامة يجتاح تويتر.. ومغردون: اطمن حقك هيرجع

شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نهال عنبر على الطريقة المغربية

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

لكشف التزوير.. طلب هام من محامي شهيد الشهامة للمحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب