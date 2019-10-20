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سيارات

3 أسباب وراء انتعاش حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة.. تعرف عليها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:04 م
سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة
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صدى البلد
يشهد سوق السيارات المستعملة انتعاشا ملحوظا وتواجدا كثيفا لأصحاب السيارات ورواجا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع لعدة أسباب أكدها العميد إبراهيم إسماعيل المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة وهيي كالتالي:

فقد أكد إسماعيل في تصريحات صحفية أن ذلك يرجع إلي عدة أسباب أولها استقرار الأسعار، وثانيها اتجاه التجار لخفض هامش ربحهم في السيارات التي يعرضونها للبيع، أما السبب الثالث فيكمن في انخفاض أسعار السيارات المعروضة بشكل عام.

وأضاف المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة أن عدد السيارات التي جاءت للسوق يوم الجمعة كان كبيرا جدا وقارب الثلاثة آلاف سيارة.

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