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محافظات

نموذجية وعلى أعلى المستويات.. الجيزة تعلن إنشاء مواقف أسفل محور روض الفرج

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
كشف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة عن انه في إطار التنسيق مع الجهات المعنية سيتم انشاء مواقف لسيارات السرفيس اسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق لتكون مواقف نموذجية وذلك لنقل جميع الخطوط الداخلية البالغه 8 مواقف رسمية فضلًا عن المواقف العشوائية الموجودة بحي الوراق  إضافة الى انشاء موقف لسيارات الاقاليم اسفل الطريق الدائري. 

وقال المحافظ ان المواقف الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في حل ازمة الإختناقات المرورية بحي الوراق الي جانب خدمة شريحة كبيرة من مواطني حي الوارق والأحياء المجاورة والتسهيل عليهم في الانتقال الي المناطق والمحافظات المجاورة بكل سهولة ويسر .

أوضح راشد ان المواقف الجديدة المواقف ستساهم في تقليل مدة الرحلة وذلك في اطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لادارة وتشغيل مواقف نقل الركاب. 

وأشار إلي انه سيتم تطوير البنية التحتية لتشمل علي انشاء بوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل وسوف تحقق  الأنظمة الألكترونية الحديثة التي سيتم تركيبها احكام السيطرة علي المواقف.

اضافة الي رصف الساحات الكائنة اسفل الكباري وانشاء مخرج ومدخل لسيارات السرفيس وتركيب كشافات انارة وانشاء دورات مياه حديثة وكافيتريات وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع مديري مديرية الطرق بطرح الاعمال على الشركات الجادة للبدء فى التنفيذ موجهًا علي رئيس حي الوراق بإزالة كافة مخلفات الرتش والاشغالات والتعديات الموجودة اسفل الطريق الدائري والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري حتي يتم السير في اجراءات التنفيذ .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية بحي الوراق رافقه اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق والمهندس محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.
نموذجية وعلى أعلى المستويات.. الجيزة تعلن إنشاء مواقف أسفل محور روض الفرج
نموذجية وعلى أعلى المستويات.. الجيزة تعلن إنشاء مواقف أسفل محور روض الفرج
نموذجية وعلى أعلى المستويات.. الجيزة تعلن إنشاء مواقف أسفل محور روض الفرج
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