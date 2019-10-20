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أخبار البلد

مراكز معاك تشارك فى حملة صحتك يا شباب بجامعة القاهرة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:45 م
الحملة التوعوية وعى
الحملة التوعوية "وعى :"
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محمد غالي
فى إطار الاهتمام بالصحة النفسية لطلبة الجامعة تشارك مراكز "معاك" فى الحملة التوعوية التى أطلقتها جامعة القاهرة بالتعاون مع المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" تحت عنوان "صحتك ياشباب" خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر وتحت رعاية أ.د/ محمد الخشت رئيس الجامعة.

تتناول الحملة التوعية بخطورة التدخين والسمنة والضغط والسكر بالإضافة الى ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية وكيفية الوقاية من الدخول فى دوامة الأمراض النفسية مثل الإكتئاب والقلق الدائم وغيرها من الأمراض النفسية التى تؤثر على صحة الطالب وتحصيله الدراسى.

كما تهدف الحملة إلى قياس الصحة النفسية للشباب والتعرف على أهم القدرات الكامنة لديهم وطرق توظيفها بشكل يفيد الشاب والمجتمع وذلك من خلال استخدام مقاييس نفسية خاصة بواسطة متخصصين تابعين لمراكز "معاك" حيث سيتم تشكيل فرق متنوعة من هؤلاء الشباب وإعادة تأهيلهم من خلال برامج تدريبية متخصصة لإعداد المتطوعين وتوظيف قدراتهم في تأهيل الأطفال بشكل عام ودمج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص.

وفى تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب عبر فيه عن سعادته بالدور الذى يقوم به المركز العربى "وعى" بالتعاون مع مراكز "معاك" داخل المجتمع المصرى والعربى، مشيدًا بدوره فى رفع الوعى الصحى خاصة هذه الحملات التى تستهدف توعية أهم فئات المجتمع وهى فئة الشباب.

وتعمل مراكز «معاك»، من خلال 8 مراكز داخل جمهورية مصر العربية لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال ذوى الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.
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