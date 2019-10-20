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تعليم

قبول التلاميذ الذين بلغت أعمارهم 5 سنوات بالمدارس التجريبية بالفيوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:43 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
لاقي قرار اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الخاص بالموافقة على رفع الكثافة الطلابية للتلاميذ بقاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات وفتح قاعات جديدة، لاستيعاب كافة التلاميذ الذين بلغت أعمارهم الخمس سنوات أو تجاوزوها، إرتياحًا شديدًا لدي أولياء أمور هؤلاء التلاميذ الذين كانوا يخشون أن تضيع سنة دراسية كاملة علي أبناءهم.

كان عدد كبير من أولياء أمور التلاميذ الذين بلغت أعمارهم الخمس سنوات أو تجاوزوها، قد تقدموا بالعديد من الشكاوي لمحافظ الفيوم، الذي استجاب على الفور لمطالبهم وقام بالتواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقد نجحت جهود السيد المحافظ فى قيام السيد وزير التربية والتعليم بإصدار القرار الخاص بقبول كافة التلاميذ الذين بلغت أعمارهم الخمس سنوات أو تجاوزها.

وأعرب أولياء الأمور، عن خالص شكرهم للسيد محافظ الفيوم لاستجابته لمطالبهم وشكواهم وتوفير أماكن بقاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات وفتح قاعات جديدة استوعبت أبناءهم وحافظت على عدم حرمانهم من عام دراسي كامل.

ومن جهته أكد محافظ الفيوم، أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم والتواصل مع المسئولين المختصين لحلها على الفور.
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