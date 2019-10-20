مؤشر الحوكمة في افريقيا: الشفافية أهم أهدافنا في أجندة 2063

عرض باتيك فوليستيك الرئيس المسئول عن مؤشر مو ابراهيم للحوكمة في افريقيا بمؤسسة مؤ ابراهيم نتائج التقرير الأخير يخاطب 2063 واهداف التنمية وأهم أهداف الاجندة و هما الشفافية و الحوكمة الجيدة وكيف سنقوم بتحقيق ذلك.



وأضاف خلال موتمر نتائج مؤشرات الحوكمة في افريقيا، ان اجندة 2063 بها 265 هدفا و 300 مؤشر لقياس الأداء، لافتا الي ان هناك تداخلا بين الأهداف الخاصة بـ 2030 و 2063 خاصة قضايا تغيرات المناخ.



وأشار الي ان التقارب بين الأجندتين ناتج ان 2030 مبنية على التعاون بين الدول الافريقية، وذلك للوقوف على الآليات لتنفيذ هذه الأهداف، بالاضافة الي ان أهداف 2030 تبحث على الأهداف القارية ، متابعا " 85.7‎%‎ من أهداف اجندة 2030 موجود في اجندة 2063".

