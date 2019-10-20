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رياضة

الزمالك كامل العدد قبل مواجهة جينيراسيون بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:45 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ملك موسي
اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كامل العدد قبل مواجهة جينيراسيون فوت المقرر إقامتها الخميس المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات ثلاثي الزمالك محمد عبد الغني وعبدالله جمعة وعمر السعيد جاهزين للمشاركة أمام بطل السنغال بعد غيابهم عن مواجهة المقاولون العرب أمس.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قرر إراحة الثلاثي جمعة وعبد الغنى وعمر السعيد لعدم الضغط البدني عليهم والاستفادة منهم أمام بطل السنغال.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة بطل السنغال فى دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور التالى من البطولة ، وكان الفريق السنغالى نجح فى الفوز بمباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف .
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