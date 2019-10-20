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تفاصيل زيارة رئيس وزراء الكويت لمصر.. وفد وزاري واقتصادي كبير يرافق "جابر المبارك".. وتوقيع اتفاقيات ثنائية عديدة لإنعاش الاستثمارات لتتخطى 15 مليار دولار

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:15 م
صورة سابقة للرئيس
صورة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ جابر المبارك
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نادر سمير
- وفد وزاري واقتصادى كبير يرافق رئيس الوزراء الكويتي بالقاهرة
-توقيع اتفاقيات ثنائية لإنعاش الاستثمارات تتخطى 15 مليار دولار
الكويت تحتل المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر

يزور الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتى، اليوم، القاهرة لمدة يومين، على رأس وفد رسمى واقتصادى رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء الكويتيين وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الأعمال، وذلك لإجراء مباحثات مهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

دفعة مهمة

وتمثل الزيارة دفعة مهمة للعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، خاصة في أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس السيسي للكويت أغسطس الماضي.

وأكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، أن الزيارة ستمثل إسهاما فعالا في رعاية علاقة البلدين، والإبقاء على حيويتها وتطورها، مشددًا على أنها تمثل أيضا تواصلا بين قيادتي البلدين.

وأوضح أن الزيارة تشمل مجالات عدة لعلاقات البلدين، ويرافق رئس الوزراء الكويتى وفدا كبيرا من القطاع الخاص الكويتي، ليتسنى لهذا القطاع البحث والتنسيق مع نظيره المصري، لفتح آفاق جديدة من التعاون المتميز والبناء، والذي سيعود بالفائدة على العلاقات الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ظروف بالغة الدقة

كما شدد على أنه مما يضاعف أهمية الزيارة أنها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة، تستوجب التشاور والتنسيق مع الأشقاء في مصر، خاصة في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به مصر حيال تطورات المنطقة والتحديات المحيطة بها.

وقال الجار الله: "عند الحديث عن مصر ودورها، لابد وأن نتذكر الموقف المشرف لمصر وشعبها، عندما انتصرت للحق الكويتي إبان الغزو العراقي؛ حيث كانوا مع الكويت في محنتها".

وأضاف أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لتوقيع عدة اتفاقيات، تمثل آليات فعالة لتعزيز العمل المشترك مع مصر لتحقيق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية في البلدين، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي أن الزيارة ستسهم أيضا في تعزيز العمل الثنائي المشترك في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية.

لقاء قيادات

ومن جانبه أكد السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة، بأنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاءات مع الرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تغطي بعض مجالات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الاستثمارات بهدف إعطاء دفعة جديدة تتواكب مع المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتبوأ مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة بما يتجاوز 15 مليار دولار، كما شهدت حركة السياحة والطيران نموًا مماثلًا انعكس في زيادة أعداد السائحين الكويتيين ليقترب من 200 ألف سائح عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، بالإضافة إلي جالية كويتية كبيرة تتجاوز 20 ألف كويتي تتكون معظمها من الدارسين في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية، وفي المقابل تستضيف الكويت أعدادًا كبيرة من المواطنين المصريين بما يتجاوز 700 ألف مواطن، يحظون بكل الرعاية والاهتمام ويساهمون في الإنجازات النهضوية الضخمة التي تشهدها الكويت حاليًا.

علاقات استراتيجية

وأكد الذويخ أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.. وأشار إلى أنها تشهد تطورات كبيرة على مختلف الأصعدة، علاوة على التوافق التام في الرؤى الذى تجلي في المشاورات واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين، وكان آخرها الزيارة الأخوية المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أوائل الشهر الماضي واستقبله خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما أشار الى أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية، موضحًا أنها "قوية وعريقة "، وتتسم بالحيوية والتفاعل المتواصل عبر عديد من الفعاليات، ومشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة واكبها زيادة مماثلة في معدلات السائحين الذين يجدون في مصر المحبة والأمان، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

نمو كبير

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت نموًا كبيرًا، ومن أجل المزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين الجانبين، تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في 30 نوفمبر 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.. وفى 18 فبراير 2015 أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى روعى فى تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصًا كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت.

الثالثة عربيًا

وتحتل الكويت المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر (الثالثة عربيًا)، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار خلال الفترة من 1970-2013، والتي تعكس نشاط 902 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية.. وتتوزع الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات هي: الخدمات والبناء والتشييد و الصناعة والزراعة والتمويل.

وقد بلغ عدد الشركات التى تساهم فيها رؤوس أموال مصرية حتى نهاية عام 2012 حوالى 2736 شركة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة، وبنسبة مشاركة دون 51% وفقًا للقانون الكويتى، فيما تعد استثمارات شركة المقاولون العرب فى الكويت من أهم الاستثمارات المصرية فى الكويت، ومن أهم المشروعات الحالية للشركة فى الكويت هما مشروعا مستشفى جابر الأحمد بقيمة 1.2 مليار دولار "وهو أكبر مشروع تفوز به شركة المقاولون العرب فى تاريخها داخل وخارج مصر" ، ومشروع تطوير طريق الجهراء، بقيمة 917 مليون دولار.

الدعم الاقتصادى

أما المساعدات الكويتية الاقتصادية الى مصر فقد شملت منذ 30 يونيو 2013: مساعدات حكومية كويتية مباشرة بلغت نحو 4 مليارات دولار منها مليارا دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية المصرية، ومليار دولار كمساعدات عينية نفطية ومليار دولار منحة لا ترد، كما قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه حوالى 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات.
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