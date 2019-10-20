احذرى.. أسباب صادمة لظهور العروق بتلك الطريقة

تخبرنا الأوردة البارزة في بعض الأحيان عن بعض المشكلات الصحية، لكن في كثير من الحالات، يكون لها أسباب طبيعية لا تشكل خطورة على صحتك.. إليك أبرز أسباب ظهورها:



1. لون البشرة

وفقا لموقع برايت سايد أهناك أسباب لظهور الأوردة لدينا قد تكون الأوردة المرئية طبيعية لنوع البشرة خاصة وأن أصحاب البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بالأوردة المرئية من ذوي البشرة الداكنة كما أن الجلد الرقيق قد يكون أيضا سببا، فمع تقدمنا ​​في العمر تصبح طبقة الدهون تحت الجلد أرق ولهذا السبب غالبًا ما يكون لدى كبار السن عروقا بارزة على أيديهم وأرجلهم وأجزاء أخرى من الجسم، علاوة على ذلك، فإن عروق بعض الناس تقع بشكل طبيعي بالقرب من سطح جلدهم.



2. قد تصبح الأوردة بارزة بعد التمرين

ظهور الأوردة خلال التمرين أمر طبيعي فعند ممارسة الرياضة تنتفخ العضلات لدفع عروقك نحو سطح الجلد مما يجعلها مرئية. وبعد التمرين، تتراجع عضلاتك وتصبح عروقك أقل وضوحًا.



3. العديد من النساء تبرز الأوردة عندهم خلال الحمل



الأوردة المرئية هي مشكلة تواجهها العديد من النساء الحوامل ولا يوجد ما يدعو للقلق، فحجم دم المرأة الحامل يكون أعلى، وتحاول الأوردة مواكبة هذه الكمية المتزايدة من الدم.



4. انتفاخ الأوردة طبيعي إذا كان لديك انخفاض في الدهون بالجسم

قد يكون انخفاض الدهون في الجسم سببًا في ظهور الأوردة.. يكون لدى الأشخاص النحيفين طبقة رقيقة من الدهون أسفل بشرتهم ولا يمكن لهذه الطبقة الدهنية الرفيعة تغطية الأوردة التي تجعلها أكثر وضوحًا.



5. قد تكون سبب هذه الأعراض مشاكل صحية مثل الدوالي والأمراض الوريدية، ويجب عدم تجاهلها.