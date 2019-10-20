جمعية رجال الأعمال: 4 عوامل تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة لمصر

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الاستثمارت الأجنبية والمحلية ستؤدي إلى تحقيق التنمية في البلاد وبالتالي تحسين حياة المواطن سواء من خلال توفير فرص عمل لهم أو توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة.



وأضاف الدمراوي في بيان له اليوم، أن بداية أي تعمير في أي دولة يعتمد على عاملين أساسين، هما الصناعة والزراعية، لافتا إلى اقتصاد البلاد يعتمد على المشروعات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى الزراعة التي تحتاجها أي دولة وتساهم بشكل كبير تنمية الاقتصاد الوطنى.



وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن البنوك عليها دورا هاما في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات خاصة في تشجيع رجال الأعمال في الصناعة، مؤكدا أن جذب استمثارات جديدة يتوقف على تواجد القطاع المصرفي لتسهيل عملية شراء الأراضي للمستثمرين.



وتابع: دراسات جدوي خاصة الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، والاستعانة بخبراء في كل صناعة، واستثمارات جديدة في قطاع الصناعة لتقليل الاستيراد وتسهيل إجراءات الاستثمارات.



وأشار إلى أن مصر بها حوالي 240 مليون فدان، بينهم 200 مليون فدان صحاري، قائلا: " لو اتعملت مدينة واحدة في الفترة القادمة بغرض عائد بيع الأراضي يدخل صندوق لتسديد الديون الخارجية، وجزء منها يتم تسليمه للمكاتب الاستشارية يقسمها ويتم عرضها للبيع لصالح البنوك الوطنية، هنسدد هذه الديون".

