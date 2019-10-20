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تعليم

إليسا تحيي حفلا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 13 ديسمبر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:46 م
اليسا
اليسا
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قسم التعليم
تقوم حاليًا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإعداد لتنظيم حفل غنائي كبير تحييه نجمة الغناء اللبنانية إليسا، مساء 13 ديسمبر المقبل، في مسرح "أوبرا "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمقر الجامعة في مدينة 6 أكتوبر.

وبحسب بيان، اليوم، الأحد، يأتي الحفل ضمن موسم غنائى حافل يضم سلسلة من الحفلات الغنائية التي تستهدف في المقام الأول تقديم مختلف الوان الغناء، ومن المقرر أن يبدأ هذا الموسم الغنائي بحفل النجمة إليسا الذي من المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها الذي كان قد أطلق عليها من قبل لقب "ملكة الإحساس"، وعلى وجه الخصوص الجمهور المصري الذي يتفاعل دائمًا مع كلمات أغانيها الرومانسية التي تبعث في النفوس الإحساس بجمال الكلمات وروعة الألحان.

وأعدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذا الحفل للنجمة إليسا ضمن برنامج نشاط فني متنوع حرصت الجامعة على أن يرضي جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال العديد من الحفلات الغنائية التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربي بهدف إثراء الساحة الغنائية.

جدير بالذكر أن مسرح أوبرا مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال، من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
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