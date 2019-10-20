Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ينظم ندوة حول مواجهة حروب الجيل الرابع

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:49 م
مجدي البدوي رئيس
مجدي البدوي رئيس الإتحاد العمالي المحلي بالأسكندرية
Advertisements
محمد غالي
نظمت سكرتارية التثقيف بالاتحاد المحلي لعمال الاسكندرية برئاسة مجدي البدوي ندوة تثقيفية حول أهمية الثقافة الإعلامية في مواجهة حروب الجيل الرابع ،وذلك بالإشتراك مع مركز النيل التابع للهيئة العامة للاستعلامات ..الندوة التي أقيمت على ارض الإسكندرية مساء أمس السبت شارك فيها النائب البرلماني السابق السكندري محمد البدرشسنى، وسوقية عبد الوهاب مدير مركز النيل،والدكتور ايهاب حمدى أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلى،بعض المسؤولين السابقين بوزارة القوى العاملة من "المحافظة ".

قال مجدي البدوي رئيس الإتحاد العمالي المحلي بالأسكندرية، إن الندوة تطرقت إلى أهمية الثقافة الإعلامية للعمال في مواجهة حروب الجيل الرابع من الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة .

وأوضح البدوي أن المتحدثون أكدوا على دور العمال وقياداتهم حيوي ومهم للغاية في نشر الوعي وسط الجماهير حتى يتسنى لهم كشف الحقائق وتفنيدها وعدم الانصياع للأفكار المسمومة التي تبثها بعض القنوات الأجنبية المأجورة والتي تديرها مخابرات معادية لمصر.. وشدد المشاركون على الحروب بالاسلحة قد انتهت ،والان اصبحت من خلال "السوشيال ميديا" وبعض القنوات الإعلامية المشبوهة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد العمال يناقش مستقبل العمالة المصرية في ليبيا ..الأربعاء المقبل

يحضرها وزير خارجية ليبيا.. مستقبل العمالة المصرية في ليبيا.. ندوة لـ اتحاد العمال غدا

حروب الجيل الرابع.. ندوة اليوم بجامعة المنيا

ترشيحاتنا

بيضحك على مرتضى منصور.. رضا عبد العال يفتح النار على ميتشو وينتقد أداء الزمالك

أدعية تزويج الأبناء .. والزواج من شخص معين

فيديوجراف | احذر سماعة الأذن

في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام

7 كوارث.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو على الإفطار

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب

Advertisements

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب من الشاي على معدة فارغة

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما