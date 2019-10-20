الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ينظم ندوة حول مواجهة حروب الجيل الرابع

نظمت سكرتارية التثقيف بالاتحاد المحلي لعمال الاسكندرية برئاسة مجدي البدوي ندوة تثقيفية حول أهمية الثقافة الإعلامية في مواجهة حروب الجيل الرابع ،وذلك بالإشتراك مع مركز النيل التابع للهيئة العامة للاستعلامات ..الندوة التي أقيمت على ارض الإسكندرية مساء أمس السبت شارك فيها النائب البرلماني السابق السكندري محمد البدرشسنى، وسوقية عبد الوهاب مدير مركز النيل،والدكتور ايهاب حمدى أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلى،بعض المسؤولين السابقين بوزارة القوى العاملة من "المحافظة ".





قال مجدي البدوي رئيس الإتحاد العمالي المحلي بالأسكندرية، إن الندوة تطرقت إلى أهمية الثقافة الإعلامية للعمال في مواجهة حروب الجيل الرابع من الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة .



