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رئيس البورصة يكشف هدف إنشاء بورصة السلع المصرية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:44 م
محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال محمد فريد رئيس البورصة، إننا نسعى لمعرفة الراغبين بالمشاركة في بورصة السلع والإيرادات المحتملة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية.

وأضاف فريد خلال تصريحاته لـ «أكسترا نيوز» أن البورصة قامت بعمل دراسة جدوى وحصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، ومشاركة المؤسسات الراغبة للمشاركة في السوق.

وأوضح رئيس البورصة، أنهم يرغبون في سوق جديدة منظمة يساهم في عملية التنظيم أسواق السلع الحاضرة لمختلف المنتجات القابلة للتداول عليها في البورصات فضلا عن الإيرادات والتكاليف المتوقعة بالنسبة للسوق.
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