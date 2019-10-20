رئيس البورصة يكشف هدف إنشاء بورصة السلع المصرية

قال محمد فريد رئيس البورصة، إننا نسعى لمعرفة الراغبين بالمشاركة في بورصة السلع والإيرادات المحتملة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية.





وأضاف فريد خلال تصريحاته لـ «أكسترا نيوز» أن البورصة قامت بعمل دراسة جدوى وحصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، ومشاركة المؤسسات الراغبة للمشاركة في السوق.



