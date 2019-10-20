الصيد يهزم الزمالك بدور الـ 16 لدوري مرتبط سيدات السلة



حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي الصيد، فوزا مثيرا على نظيره الزمالك بنتيجة 56 / 53، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات دور الـ 16 للدورى العام المرتبط.



وقدم فريق الصيد أداء جيدا طوال المباراة تحت قيادة الجهاز الفني الذي يضم كل من المدير الفني دكتور محمد حامد، ووائل الطناني مدير فني قطاع السيدات، وعمرو عاصم المدرب العام، ومحمود السداوي المدرب المساعد، وعلي الخطيب مدير إداري، وأحمد الطاهر إداري الفريق، ومحمد صلاح مدرب الأحمال، والدكتور ياسمين مجدي طبيبة الفريق.



فيما تضم قائمة لاعبات الصيد كل من رضوى أسامة، سلمى ياسر، ليلى القوصي، ندى ياسر، مايا محمد فاروق، تقى جمال، سارة عمرو، لجين سامي، ملك خالد الشيشيني، يارا ياسر، نور أشرف، مرام مختار، نور شريف، جودي شريف، هنا نبيل، لمى علاء الدين.