عبد العال فى البرلمان: أى اعتداء على ليبيا يوجب علينا الاستنفار

أكد د. علي عبد العال رئيس البرلمان اعتزاز مصر بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب ، متمنيا ان تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الارهاب.



وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "مصر تقف دائما بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي" ، مشيرا إلى أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.



وأكد رئيس البرلمان أن أي اعتداء على ليبيا يوجب على مصر الاستنفار، مشيرا إلى قدرة ليبيا على مواجهة الاخطار ، مضيفا: "و أقول للاشقاء الليبيين جميع الامكانيات الخاصة بالمجلس تحت تصرفكم ".

