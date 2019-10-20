Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في باريس دعما للبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:45 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
Advertisements
محمد علي
بعد دخول الاحتجاجات في لبنان يومها الرابع على التوالي، بدأت الاحتجاجات في كسب تعاطف خارج لبنان، حيث دعا متظاهرون في فرنسا إلى الخروج والتعبير عن تضامنهم مع نظرائهم في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام عدة، بأن آلاف المتظاهرين اللبنانيين يحتشدون في العاصمة الفرنسية باريس دعمًا للمظاهرات الحالية في بيروت ضد الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة، وضد الفساد والبطالة، وتردي الأحوال المعيشية.

وبينما يخرج الآلاف في ببيروت وباريس، أقامت قوات الأمن اللبنانية، حواجز من الأسلاك الشائكة في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية.

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.

وهناك توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان.. متظاهرون يقتحمون مبنى الحكومة والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

لبنان .. نقل 22 متظاهرا إلى المستشفيات ومعالجة 70 ميدانيا

أهم الأخبار: الآلاف من اللبنانيين يتظاهرون في الشوارع بسبب ظروف المعيشة .. والزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي

مظاهرات لبنان تصل إلى القصر الرئاسي

تكسير محال وأعمال شغب وسط احتجاجات بـ بيروت

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين في صيدا

ترشيحاتنا

أسعار بيجو peugeot من الوكيل بتحديث اليوم

خروج والد محمود البنا من قاعة المحكمة برفقة فريق الدفاع بعد عرض طلباتهم أمام المحكمة

لأول مرة.. رسائل سرية تكشف المتورط في اغتيال القذافي تزامنا مع الذكرى الثامنة لاغتياله

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

الأعلى للجامعات يقر نظاما جديدا بشأن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين.. وبرلمانيون: يساهم فى تحفيزهم للتقدم إلى الأمام.. ومطالب بتوضيح المعايير التي يتم من خلالها تجديد العقود

بنات حلا شيحة يخطفن الأنظار فى أحدث ظهور لهن.. والجمهور: نسخة منك

Advertisements

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب من الشاي على معدة فارغة

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما