الآلاف يتظاهرون في باريس دعما للبنان

بعد دخول الاحتجاجات في لبنان يومها الرابع على التوالي، بدأت الاحتجاجات في كسب تعاطف خارج لبنان، حيث دعا متظاهرون في فرنسا إلى الخروج والتعبير عن تضامنهم مع نظرائهم في بيروت.



وأفادت وسائل إعلام عدة، بأن آلاف المتظاهرين اللبنانيين يحتشدون في العاصمة الفرنسية باريس دعمًا للمظاهرات الحالية في بيروت ضد الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة، وضد الفساد والبطالة، وتردي الأحوال المعيشية.



وبينما يخرج الآلاف في ببيروت وباريس، أقامت قوات الأمن اللبنانية، حواجز من الأسلاك الشائكة في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية.



وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.



وهناك توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام السابقة.