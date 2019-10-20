بـ نزاهة وحيادية.. السيسي: الجيش ينتقي رجاله من بين الآلاف من فئات الشعب المصري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم زيارة تفقدية إلى الكلية الحربية، تابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة مديري الكليات والمعاهد العسكرية.





وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس ناقش خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عددًا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات.





وقد أعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي.





وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مثنيًا على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسئولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيل بعد جيل.



