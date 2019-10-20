تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالي

استمرت المظاهرات المناهضة للحكومة اللبنانية، لليوم الرابع على التوالي للحكومة في أنحاء البلاد وصبوا جام غضبهم على النخبة السياسية التي يحملونها مسؤولية ترسخ المحسوبية ودفع الاقتصاد صوب الهاوية، وسط دعوات باستمرار التظاهرات.



وتأتي الاحتجاجات بعد زيادة الشكاوى، من استشراء الفساد بالحكومة وسوء إدارتها للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.



وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتعديل الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، وسط تحرك حكومي لتدارك الأمور، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



وواجه الحريري قدرا أكبر من الضغوط في ساعة متأخرة من مساء السبت عندما أعلن سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني إنه طلب من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة.