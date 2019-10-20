الاتحاد الأوروبى: دعمنا مشاريع المياه في مصر بـ 500 مليون يورو.. صور

قال ماتشي بوبوفسكي المنسق العام لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي أن قطاع المياه له أولوية قصوي في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وسيبقي هذا القطاع الآن ومستقبلا أحد أهم أركان دعمنا بالاستثمار في الموارد البشرية مع ضمان وجود توعية قوية سيسير بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية مع ضمان شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه: "دعمنا مشاريع للمياه في مصر منذ عام ٢٠٠٧ بأكثر من ٥٠٠ مليون يورو في شكل منح بالإضافة إلى الاستفادة من قروض ميسرة تبلغ حوالي ٣ مليارات يورو في هذا القطاع من خلال المؤسسات المالية الأوروبية حيث ساهمت تلك المشاريع في التغلب علي الكثير من التحديات".



وأشار بوبوفسكي إلى أن المشاريع الحالية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تنتشر في أكثر من ١٢ محافظة مصرية لتوفر ما يقارب من ٢٥٠٠٠ فرصة عمل دائمة وحوالي ٥٠٠٠٠٠ فرصة عمل مؤقتة بشكل رئيسي في المناطق الريفية وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين نوعية الحياة لنحو ١٦.٥ مليون نسمة في مصر بحلول ٢٠٢٣.



واختتم كلمته قائلا: "نعلن عن التزامنا الكامل ودعمنا لهذه المبادرة والتي تعد منصة مهمة للحوار".