تفويض مكتب مجلس النواب لتحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، على تفويض مكتب المجلس (رئيس البرلمان ووكيليه) فى تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة مقدمة من النواب.



وجاءت الطلبات مقدمة من النائب خالد حنفي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، وبشأن تسجيل بيانات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومن النائب أحمد على إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن برنامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي.



وتقدم النائب سعيد حساسين وعشرون عضوًا، بطلب بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة، والنائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، بطلب بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، وبشأن تشفير بعض القنوات لمباريات كرة القدم، وتقدم النائب خالد العراقي وعشرين عضوًا، بطلب بشأن بناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين، وطلب من النائبة العضو هالة فوزي أبو السعد وعشرين عضوًا، بشأن حل أزمات الصناعة المصرية.



كما تقدم النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا طلبا بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين وبناء مدارس جديدة، وحل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدٍ عاملة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظات، خاصة بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، كما تقدمت النائبة إلهام المنشاوي وعشرون عضوًا، بطلب تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحل مشاكل بطاقات التموين ونظر تظلمات الأفراد المحذوفين منها، وكيفية وصول الدعم لمستحقيه، وطلب آخر من النائب سعيد حساسين وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن حماية الآثار المصرية من السرقة والنهب ومنع الاتجار بها.



وتقدم النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، بطلبات بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، وسرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، كما تقدم النائب غريب أحمد حسان وعشرون عضوًا، بطلب إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة، وطلب من النائب خالد حنفي جمعة وعشرين عضوًا، بشأن تسجيل بيانات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.



كما تقدم النائب هاني أباظة وعشرين عضوًا، بطلبات بشأن سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وحل مشاكل مزارعي الأرز ورفع الغرامات عنهم، وشراء وتسويق محصول القطن، وبشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب، وطلبات من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، بشأن تقنين تسعير أراضي الدولة، والانتهاء من مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، وبشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وبشأن تفعيل دور الإرشاد الزراعي.

