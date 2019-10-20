شاهد.. مشجع يقتحم مباراة إنتر ميلان وساسولو بالبراشوت

في لقطة طريفة، اقتحم مجهول مباراة ملعب مباراة إنتر ميلان وسايولو التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي، بالبراشوت.



وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، فوجئ لاعبو إنتر ميلان وساسولو، بمشجع يهبط على أرضية، ملعب المباراة بالبراشوت.



ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز السابع له هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر بفارق ثلاث نقاط.



ويحتل إنتر وصافة جدول الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف يوفنتوس بثلاث نقاط، بينما يأتي ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.