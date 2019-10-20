الجامعة اللبنانية تقرر تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب المظاهرات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن الجامعة اللبنانية قررت تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.



وأصدرت رئاسة الجامعة بيانا قالت فيه: "نظرًا إلى الظروف التي يشهدها لبنان، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، على أن تتم متابعة القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة على موقعها الرسمي.. كما يتمنى من أهل الجامعة التعاطي مع الأحداث الراهنة بحس المسؤولية والوطنية الذي يعرفون به.. مع التمنيات بدوام العزة والازدهار لوطننا الحبيب لبنان".



وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى، اليوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.



وهناك توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام السابقة.