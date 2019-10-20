Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجامعة اللبنانية تقرر تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب المظاهرات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:25 م
الجامعة اللبنانية
الجامعة اللبنانية تقرر تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، بأن الجامعة اللبنانية قررت تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأصدرت رئاسة الجامعة بيانا قالت فيه: "نظرًا إلى الظروف التي يشهدها لبنان، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، على أن تتم متابعة القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة على موقعها الرسمي.. كما يتمنى من أهل الجامعة التعاطي مع الأحداث الراهنة بحس المسؤولية والوطنية الذي يعرفون به.. مع التمنيات بدوام العزة والازدهار لوطننا الحبيب لبنان".

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى، اليوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.

وهناك توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان أمني لبناني: إصابة 40 شخصا من القوات على خلفية المظاهرات

أمريكا تحذر رعاياها في لبنان بسبب المظاهرات

بيان عاجل من السعودية بشأن مظاهرات لبنان

مظاهرات لبنان تصل إلى القصر الرئاسي

تكسير محال وأعمال شغب وسط احتجاجات بـ بيروت

أحمد موسى: أعمال شغب وتخريب في لبنان.. والشعب يرفض استمرار الحكومة.. فيديو

ترشيحاتنا

مسئول بالنادي الأهلي: لجنة الجناينى ترفع شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019

مش عارفة أرجع.. سالى عبد السلام تروى ما حدث لها فى لبنان

أداء سيئ ونتائج كارثية.. ماذا قدم زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد؟

خروج والد محمود البنا من قاعة المحكمة برفقة فريق الدفاع بعد عرض طلباتهم أمام المحكمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع.. كوت وحزام إليسا يثيران الجدل على السوشيال ميديا

حمو بيكا داخل مستشفى 57357 تعرف على السبب.. صور

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة